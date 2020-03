Coronavirus: la Wallonie, future terre de production de masques médicaux?

Coronavirus : crainte d'une pénurie de masques dans les hôpitaux - JT 13h - 16/03/2020 Les jours passent et l'inquiétude grandit dans les hôpitaux. L'épidémie de coronavirus prend de l'ampleur et le travail s'intensifie pour le personnel médical. 10 millions de masques devaient arriver cette nuit en Belgique. Ce n'est pas le cas. Et cette pénurie inquiète de plus en plus.

La Région wallonne veut recréer une capacité de production de masques médicaux de protection sur son territoire. Et pistes sérieuses auraient déjà été identifiées. Un appel urgent à intérêt, à candidats, a été lancé en Wallonie, relayé entre autres par BioWin, le pôle de compétitivité des biotechs et technologies médicales . Un genre d’appel à projets accéléré pour les académiques et industriels actifs dans la santé, en somme Il s'agirait de produire des masques médicaux, mais aussi du gel hydroalcoolique ou une autre solution désinfectante. L’idée est donc de créer une sorte d’accélérateur d’innovation, que plusieurs acteurs se mettent ensemble et proposent de développer leurs idées contre financement, bien sûr. Des discussions ont manifestement lieu depuis plusieurs jours dans une confidentialité certaine. Côté wallon, on espère pouvoir trancher et désigner les projets candidats d’ici à la fin de la semaine.

Le hic, c'est que nous n'avons pas tout ce qui est nécessaire pour ce type de production en Wallonie. Ni équipement ni matières premières. Le Centre scientifique et technique pour l’industrie textile l'affirmait encore il y a à peine 10 jours. Mais, côté wallon, on dit vouloir "être malin et innovant", comprenez contourner le manque actuel de matières premières et développer par exemple un substitut textile pour les masques. Le critère de la pertinence économique sera primordial dans la sélection des projets par la Wallonie (pour pouvoir pérenniser ces productions dans l'après-crise sanitaire)

L'économiste Etienne de Callataÿ, en 2010 - © DIRK WAEM - BELGA Mais pour Étienne de Callataÿ, chef économiste chez Orcadia, relocaliser une telle production ne va pas forcément de soi: "Imaginez un monde dans lequel nous serions repliés sur nous, où nous aurions développé chacun et chacune des secteurs et activités dont nous avons un besoin essentiel. Nous avons besoin de masques, on le voit avec la crise actuelle. Mais nous avons besoin de tant de choses. Si nous devions avoir une unité de production de chaque chose indispensable en Wallonie, les Flamands auraient les mêmes besoins, les Bruxellois aussi, chacun va aller construire sa petite usine pour chaque chose indispensable et nous serons tous perdants à ce jeu-là". Et l'économiste de faire ce constat cependant: "Ce que nous rappelle la crise du coronavirus, c’est qu’il faut absolument éviter l’hyper-concentration des lieux de production".

