Coronavirus : la production de frites réfrigérées en baisse de 20% en raison de la fermeture de l'horeca

Les conséquences de la crise du coronavirus sur l'industrie de la transformation de la pomme de terre en Belgique s'observent tant dans la réduction des effectifs du secteur que dans la baisse des produits bruts ou transformés. Les frites réfrigérées ont souffert de la fermeture des restaurants, la production ayant chuté de près de 20% en un an, à 164.230 tonnes en 2020, révèle Belgapom mardi à l'occasion de la présentation des résultats annuels du secteur.

Les frites réfrigérées sont beaucoup demandées par les restaurants et les cuisines de collectivités. L'horeca ayant fermé et le télétravail s'étant généralisé, ce type de produit n'a plus trouvé preneur aussi aisément.

Les frites réfrigérées ne représentent qu'une petite partie de la production du secteur, mais les autres divisions ont aussi connu un recul. Au total, 5,1 millions de tonnes de pommes de terre ont été transformées en frites, produites en purée, chips et flocons contre 5,3 millions en 2019, alors que la vingtaine d'exploitations belges avaient misé sur une reprise de la croissance. "Cela représente un recul de 4% par rapport à 2019 et les chiffres de production les plus bas en trois ans", pointe Belgapom.

Recul de 2,3 à 2,1 millions de tonnes

La production de frites surgelées a reculé, passant de 2,3 millions à 2,13 millions de tonnes. Dans les autres produits (produits en purée, chips, flocons et granulats), la chute a été plus limitée: de 684.000 à 671.000 tonnes.

Si la fermeture des restaurants a pesé, Belgapom a aussi constaté le maintien de la consommation de chips de pommes de terre et la croissance temporaire de la vente de pommes de terre congelées.

L'emploi direct dans le secteur encaisse une baisse de 16,5%, passant de 5.001 travailleurs en 2019 à 4.179 l'an dernier.

Le plus important exportateur

Belgapom se félicite par ailleurs d'avoir pu limiter la casse à l'export principalement parce que l'industrie belge de la patate est plus axée sur le détail que les entreprises aux Pays-Bas et en France. Malgré un recul des exportations de 6% entre 2019 et 2020, la Belgique reste le plus gros exportateur de frites au monde. Environ 95% des 2,3 tonnes de frites transformées en Belgique sont expédiées à l'étranger.

Les acteurs belges doivent cependant s'attendre cette année à un effet de correction dû à l'entrée en vigueur du Brexit. "Après la France, le Royaume-Uni est le principal acquéreur de produits surgelés à base de pommes de terre. Dans la perspective du Brexit à la fin décembre, les exportations outre-Manche avaient connu une progression sensible."