Coronavirus : la faillite, crainte principale de certains indépendants

Cela fait un mois que nous sommes confinés et une chose est sûre : nous ne sommes pas tous égaux dans cette crise. La situation est très différente que l'on travaille encore ou que l'on ne travaille plus, que l'on soit salarié ou indépendant. Si certains dorment mieux depuis quelques semaines, d'autres en revanche, ne ferment plus l’œil de la nuit, préoccupés par leurs revenus qui ont fondu comme neige au soleil, et qui ne savent pas à l'heure qu'il est s'ils vont pouvoir tenir la tête hors de l'eau.

Nous ne sommes pas tous égaux face à la crise liée au coronavirus. La situation est très différente que l’on travaille encore ou que l’on ne travaille plus. Que l’on soit salarié ou indépendant. Si certains dorment mieux depuis quelques semaines, d’autres en revanche, ne ferment plus l’œil de la nuit, préoccupés par leurs revenus qui ont fondu comme neige au soleil. Ils ne savent pas s’ils vont pouvoir tenir la tête hors de l’eau. Rencontre avec trois indépendants touchés par la crise sanitaire. Olivier Claix est traiteur depuis 27 ans. Spécialisé dans les mariages et autres évènements, il a vu son calendrier professionnel se vider ces dernières semaines. "Pour l’instant, je n’ai plus rien avant l'été. Tous les évènements d’avril ont été annulés ou reportés. Pareil pour mai et pour juin. Evidemment, il n’y a plus de nouvelles demandes qui viennent se greffer, et là, on est en train de voir tout le mois de juillet et d’août s'annuler ou être reporté en 2021". Le traiteur de Pipaix a dû mettre son personnel au chômage temporaire et s’est vu, lui, accorder le droit passerelle (1290 euros), revenu de remplacement pour les indépendants. Il espère également pouvoir toucher la prime d’aide unique de 5000 euros accordée par la région Wallonne. Une bouffée d’air mais certainement pas de quoi compenser ses pertes. "Les aides proposées ont le mérite d’être là mais elles ne vont pas couvrir les charges mensuelles fixes qu’il faut payer. Avant d’ouvrir, sans parler du personnel, il me reste 7000 euros à débourser tous les mois. C’est très compliqué."

Spécialisé dans les banquets de mariage, Olivier est à l'arrêt complet.

Eviter la faillite Olivier Claix ne cache pas son inquiétude et craint de devoir manger ses réserves afin d’éviter la banqueroute. "Je m’en sortirai peut-être, et ça me fait vraiment râler, en devant utiliser l’argent mis de côté pour ma retraite. Il ne faut pas se voiler la face, la pension d’un indépendant n’est pas très lourde. Je toucherai 1150 euros si j’arrête à 62 ans. C’est très compliqué de se projeter avec si peu". Le traiteur avait mis de l’argent de côte suite aux décès de ses parents. Il va probablement servir à renflouer les caisses. "J’ai la chance de m’en sortir comme ça mais je ne suis pas sûre que j’en ai envie. Mes parents ont mis des années à économiser pour pouvoir nous laisser quelque chose. Est-ce que j’ai vraiment envie de remettre cet argent dans quelque chose d’hypothétique. Est-ce que la reprise va se faire ? Est-ce que les agendas vont se remplir ?" Dès le début du confinement et l’arrêt forcé de son activité, Olivier avait également fait appel à son assurance pour obtenir un soutien. Mais l’organisme n’a pas répondu favorablement. "Perte d’exploitation ? Non, ce n’est pas un sinistre. Revenu garanti ? Non, il n’y a pas de maladie. Mais si ce qu’on vit n’est pas un sinistre, qu’est-ce que c'est? Si une entreprise perd 50.000 euros, on ne va pas demander 50.000 euros. Mais il faut qu’on ait de quoi payer nos charges. Sinon, c’est la banqueroute !"

Mélanie Bajalo espère sauver son institut de bien-être.

Des réserves qui s’amenuisent Mélanie Bajalo gère son propre institut de bien-être depuis trois ans à Saint-Gilles. Elle a reçu sa dernière cliente le 13 mars dernier. Depuis, plus un franc ne rentre dans ses caisses. "Les conséquences financières sont énormes car c’est une période importante en esthétique où l’on fait normalement ses réserves pour l’hiver, où l’on fonctionne très bien". L’esthéticienne devrait toucher le droit passerelle (1614 euros avec enfants à charge) et la prime d’aide unique bruxelloise (4000 euros). "Je m’estime déjà heureuse d’avoir ça. Cela me permettra de payer mes deux loyers, privé et professionnel, mais cela ne permet pas de manger en plus, ni de payer toutes les autres charges". En attendant d’être payée, Mélanie connaît déjà des difficultés pour honorer certaines factures. "C’est difficile d’avoir des rappels et de ne pas savoir payer parce que les fonds commencent à s’amenuiser. Mon compagnon et moi, on arrive sur nos réserves. Il ne nous reste plus grand-chose".

Christope Van Gasse et Mélanie Bajalo, en difficulté à cause de la crise sanitaire.

Les courses ou le loyer ? Quand un membre du couple ne gagne plus d’argent, cela peut déjà être compliqué. Mais quand ils sont deux mis à l’arrêt par la crise, tout se fragilise. Le compagnon de Mélanie est lui aussi sans travail en raison du confinement. Organisateur d’évènements culturels, toutes ses activités sont annulées. "J’organise des évènements, je suis moi-même artiste en tant que DJ, je suis responsable de production pour un festival mais on ne sait pas s’il va avoir lieu… Jusqu’au 31 août, il est probable que toutes mes activités tombent à l’eau" redoute Christophe Van Gasse. "Pour l’instant, je touche 550 euros de chômage donc je ne sais pas comment on va faire. Je suis vraiment inquiet. Je suis un peu en panique comme beaucoup d’artistes". Le couple craint une reprise lente en automne, période la moins lucrative de l’année pour l’un comme pour l’autre. Loin de faciliter la chose, leur activité nécessite du contact direct. Mélanie masse ses clientes. Christophe rassemble le public, fait danser les gens. Si la crise perdure, tout deux risquent de devoir faire des choix : "Le plus important, c’est quand même de nourrir nos enfants avant de payer le loyer. Même si, ne pas payer le loyer, ça nous met dans une très mauvaise posture. On se pose des questions en mode survie qui sont déroutantes".

Daisy a repris le travail pour garder la tête hors de l'eau.

Tout faire pour ne rien postposer Si certains indépendants n’ont aucune possibilité de travailler, d’autres arrivent à fonctionner par livraison, vaille que vaille. C’est le cas de Daisy Costa. Cette fleuriste installée à Jambes depuis 18 ans a décidé de se remettre au travail. "Le fait de postposer les crédits, je ne suis pas pour. C’est postposer le problème, c’est un cercle vicieux. L’argent, il faudra bien le faire rentrer à un moment ou un autre. Ça ne me plait pas de creuser le trou". Daisy a obtenu le droit passerelle et la prime wallonne. "Le revenu de remplacement, ça m’a permis de régler mon loyer qui est de 1300 euros. Après, il faut encore payer les charges, les emprunts, les assurances,… Et puis, faire les courses. Quand on a un enfant en pleine croissance, ça mange énormément. Les 5000 euros, ça va aider légèrement mais cela ne suffira jamais". De nombreux indépendants regrettent que le montant de la prime ne soit pas proportionnel à leurs charges mais qu’il soit similaire pour tous. La fleuriste a donc repris son activité grâce à un système de commandes/livraisons. Elle a parcouru 3000 km en 3 semaines et fait des journées à rallonge pour arriver à engranger environ 30% de son chiffre d’affaires. Elle espère pouvoir tenir mais craint pour sa santé. "Travailler 7 jours sur 7, 11 à 12 heures par jour, pour essayer de payer ses factures et ne pas les postposer, à un moment donné, le corps ne va pas tenir".

