Coronavirus : la CNT veut prolonger la durée de validité des avantages par chèque

A la suite d’une séance plénière tenue mercredi, le Conseil national du travail demande au gouvernement de prolonger la durée de validité des titres-repas, des éco-chèques, des chèques cadeaux et des chèques sport/culture "qui ne pourront pas ou risquent de ne pas pouvoir être écoulés en raison de la crise du coronavirus".

Le Conseil souhaite par cette mesure préserver le pouvoir d’achat des bénéficiaires mais aussi des commerçants et des entreprises, en ce compris le secteur horeca.

"En outre, une telle prolongation est favorable à l’économie dans son ensemble, par la reprise de la consommation résultant de l’écoulement de ces chèques et compte tenu de la multiplicité des secteurs couverts par ces derniers", souligne le CNT dans son avis publié jeudi.

Pour les titres-repas, les éco-chèques et les chèques cadeaux expirant en mars, avril, mai et juin 2020, le Conseil demande qu’une prolongation de six mois soit prévue à partir de la date d’expiration de ces chèques, avec possibilité d’une nouvelle prolongation si le confinement devait se poursuivre.

Pour les chèques sport/culture, qui ont tous une date d’échéance fixe, à savoir le 30 septembre, le Conseil demande de prolonger leur durée de validité jusqu’au 31 décembre 2020.