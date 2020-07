Coronavirus : l'UCM appelle à de "nouvelles compensations" face au durcissement des mesures

Les nouvelles mesures pour endiguer le rebond de l'épidémie du nouveau coronavirus annoncées lundi après-midi par la Première ministre Sophie Wilmès ne "sont pas une totale surprise", reconnait l'Union des Classes moyennes (UCM), mais "elles n'en sont pas moins extrêmement dures pour plusieurs secteurs économiques". Le secteur de l'événementiel, l'horeca et le commerce sont principalement touchés, indique-t-elle.

Pour ces secteurs, "le reconfinement partiel est à la fois décourageant et lourd de conséquences concrètes". "Le fédéral, les Régions et les autorités locales devront apporter aux entrepreneurs à nouveau touchés un soutien à la hauteur de la situation", estime-t-elle.

"Nouveau coup dur pour l'horeca"

L'Union prend acte des "nouvelles restrictions" et souligne qu'il n'y a d'autres choix que d'accepter les recommandations scientifiques, la priorité absolue étant d'éviter un deuxième confinement.

Ces nouvelles normes plus strictes auront "des conséquences sévères pour des milliers d'indépendants et de PME". "C'est un nouveau coup dur pour l'horeca, qui ne fonctionnait encore que vaille que vaille, et pour le commerce, à quelques jours de l'ouverture des soldes. C'est une catastrophe pour tout le secteur événementiel (culture, loisirs, sports, fêtes privées...), pour lequel toute perspective de réelle reprise est reportée d'au moins un mois." Le syndicat neutre pour indépendants (SNI) constate également que "les indépendants vont être les victimes indirectes de ces mesures alors qu'ils font tout leur possible pour se conformer aux règles en vigueur".

UCM appelle les autorités politiques, à tous les niveaux, à prévoir un monitoring des secteurs touchés par les nouvelles restrictions. "Il est évident que des aides prévues jusque fin août devront être prolongées et que des aides ponctuelles devront être renforcées", conclut-elle.