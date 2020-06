Coronavirus : l'OCDE prévoit une récession mondiale d'au moins 6% pour 2020, la Belgique parmi les pays les plus touchés

Pour permettre à l'économie de se redresser, l'OCDE préconise notamment de "renforcer les systèmes de santé", de "faciliter les évolutions des métiers tout en renforçant la protection des revenus", et de "rendre les chaînes d'approvisionnement plus résilientes".

La zone euro sera particulièrement touchée avec un recul du produit intérieur brut (PIB) prévu à 9,1% dans le scénario le plus favorable, et à 11,5% en cas de deuxième vague en 2020.

"Partout, le confinement a renforcé les inégalités entre les travailleurs", les plus qualifiés à même de télétravailler alors que les jeunes et les moins qualifiés sont "souvent en première ligne" dans la lutte contre la pandémie, constate la chef économiste de l'OCDE.

Qu'il y ait ou non une deuxième vague épidémique, "à la fin de 2021, la perte de revenu dépassera celle de toutes les récessions précédentes au cours des cent dernières années sauf en période de guerre, avec des conséquences terribles et durables pour les populations, les entreprises et les gouvernements", affirme la chef économiste de l'OCDE Laurence Boone.

L'OCDE prévoit une récession mondiale de 6% pour 2020 si la pandémie de Covid-19 "reste sous contrôle" et de 7,6% en cas de deuxième vague, dans ses perspectives économiques publiées mercredi. Pour 2021, l'Organisation de coopération et de développement économiques anticipe un fort rebond dans le premier cas avec une croissance de 5,2%, rebond qui serait toutefois limité à 2,8% en cas de deuxième vague.

Graphiques pays par pays réalisé par l'OCDE

Cette édition des Perspectives économiques s’articule autour de deux scénarios probables. Le premier repose sur l’hypothèse d’une deuxième vague de contagions accompagnée de nouvelles mesures de confinement avant la fin de l’année 2020. Dans le deuxième scénario, toute nouvelle vague épidémique majeure est évitée.

La Belgique parmi les pays où la contraction économique pourrait être la plus forte

Comme on peut le voir en sélectionnant en haut à gauche la liste des pays "OCDE" ou "Monde", la Belgique fait partie des pays les plus exposés et le risque de perte de PIB est parmi les plus importants dans le monde selon l'organisation.