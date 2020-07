Coronavirus : l'Italie en récession après une chute de 12,4% de son PIB au 2e trimestre

L’Italie a enregistré une chute de 12,4% de son Produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre par rapport au précédent en raison de la pandémie de coronavirus, entrant ainsi en récession, a affirmé vendredi l’Istat.

Avec cette chute "sans précédent" qui fait suite à un recul de 5,4% au premier trimestre, le PIB italien "enregistre sa valeur la plus basse depuis le premier trimestre 1995", a souligné l’Institut national des statistiques dans un communiqué. Comparé au deuxième trimestre 2019, le plongeon de la troisième économie de la zone euro est encore plus vertigineux, à -17,3%. Sur les six premiers mois de l’année, la baisse atteint 14,3%.

L’Italie, premier pays touché en Europe par l’épidémie, a imposé de strictes mesures de confinement en mars et avril, paralysant une grande partie de son activité économique.

La péninsule devrait subir cette année sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale, avec un plongeon du PIB estimé, selon les experts et les scénarios, entre 8 et 14%. "Les principales économies enregistrent des réductions d’une portée analogue en raison de la propagation de la pandémie", a rappelé l’Istat.

Les Etats-Unis ont vu leur PIB chuter de 32,9% au deuxième trimestre par rapport au précédent, l’Espagne de 18,5%, le Mexique de 17,3%, la France de 13,8% et l’Allemagne de 10,7%.

Pour soutenir la reprise économique, le gouvernement italien va engager des dépenses supplémentaires de 25 milliards d’euros au titre du budget 2020, portant le déficit public à 11,9% du PIB, le plus élevé de la zone euro.

Annoncée au lendemain de l’accord historique conclu par l’UE sur un plan de relance post-coronavirus et dont l’Italie est un des principaux bénéficiaires, cette rallonge budgétaire va creuser la dette italienne à 157,6% du PIB. "Le gouvernement juge de la plus grande importance, dans les circonstances actuelles, de continuer à assurer le soutien au système productif et au pouvoir d’achat des citoyens, de soutenir la reprise et d’intervenir quand c’est nécessaire pour préserver l’emploi", a-t-il indiqué.