Coronavirus : l'Horeca carolo manifeste

Quelques trois cents professionnels du secteur de l'horeca carolorégien, se sont réunis ce midi, dans le calme sur la Place de la Digue de Charleroi. Leur intention est de signaler la grande détresse qui touche les gérants d'établissements, cafés, tavernes, restaurants, depuis des semaines. Une grande bandrole barrait la place, avec un slogan "L'horeca crève la dalle !" qui souligne bien la détresse de ces travailleurs, pour la plupart indépendants.

Catherine Cesari, gère le restaurant "Les deux fenêtres", une table connue de la ville, depuis dix-huit ans... : "C'est une situation exceptionnelle, mais nous sommes vraiment livrés à nous-mêmes, c'est pratiquement impossible d'envisager une réouverture, avec les tables à séparer, les cloisons, les consignes d'hygiène, le surcoût en équipement, et de toute façon, les pertes que nous engrangeons par l'inactivité imposée depuis quelques semaines. Nous demandons un geste fort de la part de nos dirigeants et gouvernants. C'est une crise exceptionnelle, qui touche et marque chaque commerce. Je ne comprends pas que l'on réouvre certains fast foods et que nos établissements soient encore fermés. Je pense que beaucoup de mes pairs vont jeter le gant et ne rouvriront jamais..."

Le prochain conseil national de sécurité est attendu avec intérêt à Charleroi.