Coronavirus : l’Allemagne prolonge jusqu’à mi-2021 ses aides aux PME

L’Allemagne va prolonger jusqu’à fin juin 2021 son dispositif de prêts garantis par l’Etat pour les PME fragilisées par la crise du coronavirus, et élargir cette aide aux entrepreneurs indépendants, a indiqué vendredi le gouvernement.

Les effets de la pandémie sont plus importants et plus longs que ce que nous avions prévu et espéré

Ce dispositif, qui avait été mis en place au printemps pour soutenir le tissu économique, devait initialement expirer à la fin de l’année. Il est prolongé "jusqu’au 30 juin 2021" et sera désormais disponible aussi pour les indépendants et les entreprises jusqu’à 10 salariés, selon un communiqué des ministères des Finances et de l’Économie.

"Les effets de la pandémie sont plus importants et plus longs que ce que nous avions prévu et espéré au milieu de l’année", a noté le ministre de l’Économie Peter Altmaier pour expliquer cette prolongation.

Le dispositif de prêts garantis par la banque publique de développement KfW, en place depuis le 23 mars, est l’un des instruments du vaste plan de sauvetage de plusieurs centaines de milliards d’euros adopté par Berlin pour atténuer le choc économique de la pandémie.

Fin d’une rigueur budgétaire

La KfW a indiqué vendredi avoir reçu plus de 95.000 demandes d’aide, traitées à 99% pour un volume total de près de 46 milliards d’euros.

La quasi totalité de ces prêts, sollicités par des PME, portaient sur un volume inférieur à 3 millions d’euros.

Le gouvernement allemand, qui avec son plan de sauvetage historique a mis fin à des années de rigueur budgétaire, a également débloqué récemment une enveloppe de 10 milliards d’euros supplémentaires pour soutenir les secteurs affectés par les nouvelles restrictions imposées au mois de novembre.

Jusqu’à la fin du mois, tous les bars, cafés, restaurants, équipements sportifs et culturels du pays sont fermés pour tenter d’endiguer le regain de l’épidémie de coronavirus. L’Allemagne a enregistré sur les dernières 24 heures un record journalier de 21.506 nouvelles infections recensées.