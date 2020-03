Coronavirus : Janssen Pharmaceutica va produire du gel désinfectant pour les hôpitaux

Le géant pharmaceutique Janssen Pharmaceutica va commencer dès dimanche, sur son site situé à Geel en province d'Anvers, la production à court terme de liquide désinfectant pour les mains. L'entreprise a décidé de se lancer dans la fabrication de ce produit - devenu si précieux depuis l'éclatement de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus - afin de combler la pénurie aiguë dans les hôpitaux. Si tout se déroule comme prévu, les premiers barils pourront être livrés à partir de mardi à l'UZ Gent et à l'UZ Leuven dans un premier temps et, ensuite, à l'ensemble du réseau de soins.

Les hôpitaux utilisent un liquide désinfectant pour toute une série de tâches, en ce compris les opérations. "En Belgique, environ 20.000 litres de liquide désinfectant pour les mains sont actuellement nécessaires afin de répondre à la demande des différents établissements de santé. Dans plusieurs hôpitaux, les réserves disponibles seront épuisées dès la semaine prochaine", met en garde Janssen Pharmaceutica dans un communiqué publié dimanche.

En concertation avec le gouvernement et divers hôpitaux (universitaires), l'entreprise pharmaceutique s'est donc donné pour mission de répondre le plus rapidement possible à la demande aiguë de liquide désinfectant pour les mains. La production d'un tel produit est une totale nouveauté pour la société, qui va dès lors lancer un nouveau processus de production sur son site de Geel.

"Grâce à l'engagement volontaire d'une grande partie de nos collaborateurs, l'organisation de cette production urgente a été rendue possible, sans que nous devions pour autant arrêter de produire d'autres médicaments essentiels. L'approvisionnement de ces médicaments aux patients n'est donc en rien compromise", assure le directeur général de Janssen Pharmaceutica, Stef Heylen.

Dès aujourd'hui, le géant pharmaceutique va produire des lots de 5.000 litres de liquide désinfectant, qu'il transposera ensuite dans des fûts plus maniables de 10 et 20 litres.

Cette production d'urgence est réalisée en collaboration étroite avec notamment le gouvernement fédéral, Zorgnet-Icuro, l'UZ Leuven et l'UZ Gent.