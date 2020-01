Coronavirus: Ikea ferme temporairement la moitié de ses magasins en Chine

Ikea a décidé de fermer temporairement la moitié de ses magasins en Chine, car le nombre d'infections par le coronavirus continue d'augmenter et que la situation sanitaire n'est toujours pas sous contrôle. "La santé et la sécurité du personnel et des clients sont nos priorités", justifie le géant suédois du mobilier.

Ikea possède trente magasins en Chine et emploie environ 14.000 personnes. Le magasin de Wuhan, où se trouve l'épicentre de l'épidémie, est déjà fermé depuis une semaine. En outre, Ikea a également interdit tous les voyages d'affaires vers et depuis la Chine.