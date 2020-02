Coronavirus: forte baisse de la demande en Europe, les compagnies aériennes revoient leurs offres vers le nord de l'Italie

Easyjet a annoncé vendredi la suspension de tous ses vols vers le nord de l’Italie. Les liaisons au départ de la région sont aussi concernées. Cette décision intervient à la suite d’une forte baisse de la demande, provoquée par l’apparition soudaine de plusieurs dizaines de cas de Covid-19 dans les régions de Lombardie et de Vénétie, notamment.

Non seulement Easyjet sent que la demande pour le nord de l’Italie diminue mais elle constate aussi une baisse de régime pour les vols concernant d’autres pays. La compagnie bon marché ne peut encore rien dire sur l’impact financier du coronavirus mais affirme suivre la situation de près Il n’est pas encore certains que les vols au départ de Bruxelles soient concernés. Easyjet n’y décolle que pour se diriger vers l’Allemagne, la Suisse et la France. Comme d’autres compagnies aériennes, l’entreprise compte également prendre d’autres mesures.

Des économies seront réalisées sur l’administration et le recrutement. Les employés vont pouvoir prendre des congés sans solde et certains projets seront reportés.

Brussels Airlines aussi

"En raison de la baisse rapide de la demande pour des voyages en Europe, Brussels Airlines a pris la décision de réduire des fréquences de vol sur un certain nombre de liaisons afin d’éviter davantage de répercussions économiques négatives sur ses activités. La compagnie aérienne belge constate une tendance générale négative en matière de réservations sur presque tous les marchés européens, mais c’est le nord de l’Italie qui est le plus touché" annonce la compagnie par communiqué.

En conséquence, Brussels Airlines va réduire de 30% son offre de vol vers le Nord de l’Italie pour les deux prochaines semaines (2-14 mars), à savoir vers Milan Linate, Milan Malpensa, Rome, Venise et Bologne.

"Les passagers dont le vol est annulé sont contactés et réservés sur d’autres vols ou peuvent choisir de se faire rembourser intégralement s’ils ne souhaitent plus voyager" signale Brussels Airlines.

En plus de l’adaptation de son programme de vols suite à la baisse de la demande, la compagnie aérienne belge étudie des mesures économiques, tel que le chômage technique temporaire, et a décidé d’étendre son gel des embauches à l’ensemble de la compagnie "Il n’est pas encore possible d’estimer l’impact attendu des développements actuels sur les résultats financiers de la compagnie aérienne. De plus amples informations seront disponibles le 19 mars lors du point de presse annonçant les résultats annuels de 2019" conclut la compagnie.