Coronavirus : Ford va relancer progressivement sa production en Europe à partir du 4 mai

Ford va relancer graduellement sa production en Europe à partir du 4 mai, a annoncé mardi le constructeur automobile américain.

Les premières usines à être relancées le seront à Cologne et Sarrelouis en Allemagne, Valence en Espagne et Craiova en Roumanie. Les usines de Dangenham et Bridgend au Royaume-Uni suivront.

"Nous devons nous préparer à un nouvel environnement une fois que nous aurons passé le pic initial de la pandémie en Europe", a indiqué Stuart Rowley, président de Ford Europe.

L’entreprise prévoit d’introduire de nouvelles mesures de protection et sécurité pour ses travailleurs comme le port du masque obligatoire et le renforcement des règles de distanciation sociale.

Par ailleurs, la température de chaque personne qui entre dans une usine sera prise.