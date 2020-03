Coronavirus et télétravail: après Facebook et Apple, Twitter prescrit à ses employés le travail à domicile

Le réseau social américain Twitter a donné l'ordre à tous ses employés dans le monde de travailler depuis leur domicile afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Twitter avait déjà encouragé début mars tous ses employés à travailler de chez eux s'ils le pouvaient et obligé ceux travaillant dans ses bureaux en Corée du Sud, à Hong Kong et au Japon à faire du télétravail en raison des mesures locales. En février, la société avait suspendu ses événements et voyages "non essentiels".

"Nous allons au-delà de nos consignes antérieures (...) et avons à présent informé tous nos employés dans le monde qu'ils devaient travailler de chez eux", a annoncé la responsable des ressources humaines de Twitter Jennifer Christie dans un communiqué posté sur le blog de l'entreprise. "Nous savons qu'il s'agit d'une initiative sans précédent mais ce sont des temps sans précédent".

Google, Apple, Facebook

D'autres géants d'internet ont également pris des mesures pour protéger leur personnel. Google a commencé lundi à restreindre les visites dans ses bureaux de la Silicon Valley, San Francisco et New York. Apple a également encouragé ses employés à travailler de chez eux. Facebook a fermé la semaine dernière ses bureaux à Singapour et Londres pour des "nettoyages en profondeur" après l'infection d'un employé du réseau social qui était passé par ces lieux.