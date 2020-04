Coronavirus et finances: Wall Street repart de l'avant après deux séances de baisse

Coronavirus : Catastrophe pour le pétrole - Les Niouzz - 21/04/2020 Avec la crise du coronavirus, le pétrole (que tes parents mettent dans leur voiture pour rouler) ne vaut presque plus rien. Le prix du pétrole a chuté car il est de moins en moins demandé : avec le confinement, tout le monde reste chez soi, les entreprises sont à l’arrêt et les voitures roulent peu. Du coup, les barils s’entassent, les cuves sont pleines et les bateaux qui le transportent eux aussi à l'arrêt. Voilà pourquoi on essaie de le revendre à n’importe quel prix. Et ça, c’est du jamais vu.