Coronavirus et économie: après une nuit de discussions, toujours pas d'accord de l'Eurogroupe sur la riposte économique

Coronavirus : relocaliser la production en Europe ? - JT 19h30 - 04/04/2020 Cette crise fait apparaître notre énorme dépendance en matière pharmaceutique notamment. Il y a les fameux masques mais pas uniquement, on pense aussi aux principes actifs pour les tests ou à certains médicaments. De plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'il est urgent de relocaliser certaines activités en Europe, et de réindustrialiser nos pays. Pascale Delcominette, la patronne de l'AWEX, l'Agence wallonne pour l'Exportation est avec nous en plateau. C'est devenu une évidence même pour certains chantres de la mondialisation...