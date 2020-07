Coronavirus et crise économique : la société Schindler devrait supprimer 2000 postes dans le monde

Le fabricant d’ascenseurs et d’escaliers roulants Schindler compte supprimer 2000 postes au niveau mondial dans les deux prochaines années dans le cadre d’un programme d’économies lancé à cause de l’impact négatif du Covid-19. Le groupe suisse a également annoncé le fort recul de son bénéfice semestriel, résultat cependant supérieur aux attentes du marché.

Les mesures de restructuration coûteront jusqu’à 150 millions de francs (environ 140 millions d’euros) et la suppression des 2000 postes, représentant environ 3% des effectifs, concernera également la centrale, a indiqué la société ce vendredi dans un communiqué.

"Ces suppressions concerneront en particulier les tâches administratives, également au niveau du groupe", a confié le directeur général Thomas Oetterli lors d’un entretien. Sur les 2000 postes menacés, la Suisse pourrait être touchée jusqu’à 10%, soit 200 postes, a précisé le patron.

La réorganisation devrait permettre au groupe lucernois de s’adapter aux nouvelles conditions du marché, rendues encore plus difficiles par la crise sanitaire. La concurrence se renforce et la pression sur les prix s’accroît, a souligné Oetterli

Un chiffre d’affaire en recul de 8,7%

Durant la période sous revue, le chiffre d’affaires a reculé de 8,7% à 4,96 milliards de francs et de 3,1% à taux de change constants (tcc). Les entrées de commandes ont chuté de 12,1%.

A l’exception de la Chine, toutes les régions ont accusé un repli des recettes.

La rentabilité a également souffert de la pandémie. Le bénéfice opérationnel (Ebit) a dévissé de 29,4% à 421 millions de francs.

Le conglomérat comptant plus de 65.000 collaborateurs ne s’attend pas avant 2022, au plus tôt, à retrouver le niveau de 2019 à cause de l’impact du coronavirus sur le secteur de la construction, mais le potentiel de croissance dans certains pays persistera.