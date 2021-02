Coronavirus et brushings : les salons de coiffure retrouvent leurs clients dès ce samedi

Shampooings, balayages et autres coupes vont redevenir le quotidien des coiffeurs à partir de ce samedi. À la veille de la Saint-Valentin, les salons de coiffure rouvrent leurs portes, eux qui étaient fermés depuis de longs mois en raison de la pandémie de coronavirus.

Armés de leurs ciseaux et de leur masque buccal, les coiffeurs peuvent retrouver leurs clients, impatients eux aussi de profiter d'un moment hors du temps pour soigner leur chevelure. Il n'est toutefois pas question d'oublier la crise sanitaire et des conditions strictes ont été édictées pour permettre cette réouverture. Ainsi, 10 minutes doivent s'écouler entre deux prises en charge, pour désinfecter le poste de travail et les outils utilisés.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus