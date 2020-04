Coronavirus et aviation : Icelandair se sépare de 2000 employés, British Airways de 12.000, SAS de 5000

La compagnie aérienne islandaise Icelandair a annoncé mardi se séparer de 2000 employés, en raison des "graves répercussions" de la pandémie de nouveau coronaviurs sur les secteurs de l'aviation et du voyage.

"Pour faire face à la situation, le groupe Icelandair prend des mesures importantes (...) y compris une réduction considérable du nombre d'employés et des changements à sa structure organisationnelle", a annoncé la compagnie, dans un contexte de crise sanitaire qui continuera de toucher les voyages aériens, dit-elle, "dans un avenir imprévisible".

Impact durable

La compagnie aérienne British Airays prévoit de supprimer jusqu'à 12.000 emplois en raison de l'impact durable du coronavirus sur son activité, a annoncé mardi sa maison-mère, le groupe IAG. Ce dernier, qui possède entre autres Iberia et Vueling, explique dans un communiqué avoir pris cette décision compte tenu du fait qu'il faudra plusieurs années avant un retour à la normale du trafic aérien.

La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé mardi qu'elle allait se séparer de 5.000 employés, estimant que le trafic aérien, en chute libre en raison de la crise du coronavirus, ne reviendra pas à la normale avant "des années".

"Etant donné les restrictions actuelles, SAS s'attend à une activité limitée durant l'importante saison d'été. De plus, cela prendra sûrement des années avant que la demande ne retrouve son niveau d'avant la crise du Covid-19", écrit-elle dans un communiqué.

Ces suppressions d'emplois représentent environ 40% des effectifs de l'entreprise, a précisé le directeur général Rickard Gustafson auprès de l'agence de presse TT. La demande ne devrait pas retrouver son niveau antérieur à la pandémie "avant 2022", a-t-il ajouté.

SAS, qui a mis en congé environ 90% de ses salariés mi-mars, va supprimer 1.900 postes à temps plein en Suède, 1.300 en Norvège et 1.700 au Danemark. La Suède et le Danemark, les deux principaux actionnaires de SAS, ont annoncé le 17 mars apporter des garanties d'État sur ses crédits à hauteur de plus de 275 millions d'euros. La compagnie a souligné mardi que le trafic est "très limité entre la Norvège et la Suède".