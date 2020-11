Coronavirus en Indonésie : l'archipel entre en récession pour la première fois depuis 1999

L'Indonésie est entrée en récession sous l'impact du coronavirus pour la première fois depuis la crise financière asiatique il y a plus de vingt ans, a annoncé jeudi l'agence nationale des statistiques.

Le produit intérieur brut (PIB) de la première économie d'Asie du Sud-Est a chuté de 3,49% au troisième trimestre sur un an, après un recul de 5,3% au deuxième trimestre, soit deux trimestres consécutifs de contraction qui définissent une récession.

L'Indonésie a connu sa dernière récession en 1999, à la suite de la crise financière asiatique qui avait plongé le pays dans une grave crise économique et abouti à la chute du dictateur Suharto un an plus tôt.

La contraction au troisième trimestre sur un an est plus forte que celle de 3,2% prévue par une vingtaine d'économistes interrogés par Bloomberg.

Mais par rapport au trimestre précédent, le PIB indonésien a rebondi de 5,05% ce qui suggère que l'archipel a passé le pire de la crise.

Le directeur du bureau des statistiques Suhariyanto a constaté une amélioration de la situation économique et observé "une bonne tendance en ce qui concerne le quatrième trimestre".

L'Indonésie, moins intégrée dans les échanges mondiaux que d'autres pays de la région, a limité l'impact de la crise économique. Par comparaison, Singapour a vu son PIB s'effondrer de plus de 13% au deuxième trimestre.

L'Indonésie est le pays d'Asie du Sud-Est le plus touché par le coronavirus avec plus de 420.000 cas détectés et 14.000 morts, des statistiques probablement largement sous-estimées au vu du faible nombre de tests.

