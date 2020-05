Coronavirus en Grèce : début de la saison touristique mi-juin et reprise des vols le 1er juillet

Préoccupée par les défaillances chroniques de ses hôpitaux et par le vieillissement de sa population (2e en Europe après l’Italie), Athènes a réagi rapidement face à l’épidémie , prenant des mesures drastiques dès son premier décès dû au nouveau coronavirus.

Dans un pays moins touché que ses voisins par le nouveau coronavirus , avec 166 morts, "nous gagnerons la bataille de l’économie comme nous avons gagné celle de la santé", a promis le chef du gouvernement dans une allocution télévisée. "La saison touristique commencera le 15 juin quand les hôtels saisonniers pourront rouvrir et les vols directs avec l’étranger reprendront progressivement à partir du 1er juillet", a-t-il dit. "Notre arme sera le passeport de sécurité, de crédibilité et de santé remporté par notre pays", s’est-il félicité, soulignant que les touristes seront soumis à des tests de dépistage.

Toutefois, l’économie risque de replonger "dans une profonde récession" évaluée à 13% mercredi par le ministre grec des Finances, à peine deux ans après sa sortie d’une décennie de crise.

Baisse de la TVA

Kyriakos Mitsotakis a annoncé une baisse de la TVA notamment sur les billets dans tous les transports (de 24 à 13%) et une réduction de 40% cet été des loyers des hôteliers et des restaurateurs.

Plus tôt dans la journée, le ministre du Tourisme Harry Theoharis a rappelé que "plus de 20% du PIB et des centaines de milliers d’emplois dépendent" du secteur.