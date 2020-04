Coronavirus en France : plus d’un salarié sur trois en chômage partiel

"Plus d’un salarié sur trois" est désormais au chômage partiel en France, soit 8,7 millions de personnes, selon le gouvernement, et dans le même temps, les demandes d’inscriptions à l’agence nationale en charge des chômeurs, Pôle emploi, sont en hausse depuis le début du confinement.

"C’est plus d’un salarié sur trois" et "732.000 entreprises", soit "plus d’une entreprise sur deux", qui bénéficient du dispositif d’activité partielle, a indiqué mercredi la ministre du Travail Muriel Pénicaud sur Radio Classique.

Le coût de ce dispositif, qui permet au salarié d’être indemnisé à hauteur de 70% du salaire brut et 84% du salaire net, est à ce stade de 24 milliards d’euros.

"Oui cela va faire de la dette, oui ça va être difficile, mais c’est à ce prix-là qu’on va sauver les emplois et qu’on va permettre aussi à notre tissu de petites et moyennes entreprises de continuer à exister", a commenté la ministre.

Les demandes d’inscriptions à Pôle emploi, elles, grimpent à 104.860 entre le 29 mars et le 4 avril, soit une hausse de 7,3% par rapport à la même semaine de l’année précédente. La troisième semaine de mars (15 au 21) a enregistré une forte hausse (117.673 inscriptions, soit +31% par rapport à la même semaine de l’année précédente).