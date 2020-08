Coronavirus en France : le masque bientôt obligatoire dans les entreprises, et en Belgique ?

La mesure entrera en vigueur le 1er septembre sauf dans les bureaux individuels. C’est l’annonce faite ce mardi par la française Elizabeth Borne, ministre du Travail. Dans 15 jours donc, les salariés devront porter un masque partout où ils seront susceptibles de croiser des collègues. Comprenez dans les ascenseurs, les cuisines partagées et les "open spaces", les grands espaces ouverts. La ministre du Travail a suivi l’avis du Haut conseil de la Santé publique sur la transmission du coronavirus par aérosol. Précision importante, le masque sera considéré comme un équipement de protection individuel, il ne sera donc pas à la charge du salarié mais bien à charge de l’employeur. Autre annonce, Elizabeth Borne encourage fortement le télétravail.

Prudence crient les syndicats Sur FranceInfo, Patrick Martin, le président délégué du Medef (Mouvement des Entreprises de France) a mis en garde contre des "mesures générales trop coercitives". "Il y a une dimension pratique et symbolique dans le fait d'imposer le port du masque en entreprise " a-t-il expliqué. "Cela établirait dans l'esprit des salariés que la pandémie est revenue plein pot, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Il ne faut pas envoyer un contre signal en signifiant que notre pays va se mettre à l'arrêt parce que ce serait fatal, notamment sur le plan de l'emploi." Après avoir échangé avec le patronat et les syndicats en fin de semaine dernière, la ministre a donc présenté sa mesure ce mardi matin lors d'une réunion en visioconférence. " Si le port du masque doit être plus systématique, dans quelle condition et comment faut-il porter le masque ? (…) Peut-on réutiliser le même masque ? Il y a plein de questions auxquelles les pouvoirs publics doivent apporter des réponses ", avait prévenu Yves Veyrier, le secrétaire général de FO, sur CNews, juste avant la rencontre. La dernière version du protocole de déconfinement en entreprises, guide pratique pour faire face à la crise sanitaire, remonte à début août, mais en réalité la dernière grosse mise à jour date de fin juin. Depuis, les Français sont partis en vacances et le coronavirus a continué de circuler. Les indicateurs statistiques de contaminations sont repartis à la hausse et inquiètent les autorités sanitaires et le gouvernement. Tous craignent une seconde vague susceptible de faire vaciller le système hospitalier et l'économie.

Des foyers épidémiques situés en entreprises Selon les derniers chiffres de Santé publique France, 24% des " clusters ", foyers de contamination, sont situés en entreprises (hors établissements médicaux). " D'après les chiffres qu'on nous a présentés, la moitié des clusters d'entreprises sont des abattoirs ou des exploitations agricoles ", a commenté Michel Beaugas, du syndicat Force Ouvrière. Au début de l'été, le coronavirus a circulé parmi les saisonniers agricoles en Provence mais aussi en Mayenne via les abattoirs. Pour les activités de bureau plus traditionnelles, la ministre Borne ne voit pas de raison de remettre en cause la règle actuelle imposant un mètre carré par poste de travail, règle établie fin juin, ni d'imposer le masque dans les bureaux individuels. Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, François Asselin y voit du bon sens. " Si vous êtes tout seul dans votre espace de travail, pourquoi vous imposer le port du masque ? Par contre, si vous sortez de votre espace de travail et que vous empruntez un couloir ou une salle de réunion où il y a du monde, ce n'est pas un problème de vous demander de porter un masque" a-t-il expliqué à l'Agence France-Presse, avant d'ajouter : " Il faut avoir un message de sensibilisation et en même temps éviter d'envoyer des messages trop anxiogènes qui viendraient gripper l'activité dont tout le monde a besoin ".

Et chez nous ? Pas d’obligation à ce stade. Partenaires sociaux et entreprises ont préféré élaborer un " guide générique pour lutter contre la propagation du virus " (disponible sur le site de la FEB). En 50 pages, toutes les mesures, conseils et autres prescriptions que les entreprises sont amenées à prendre sont détaillées, comment garder ses distances, éviter tout contact avec d’autres personnes à moins de 1,5 mètre, comment se laver les mains efficacement… Les patrons sont également invités à utiliser des marquages, des rubans ou des barrières physiques pour délimiter des zones ou des lieux. Concernant le port du masque, voici ce que le guide recommande : "Dans les situations où le 1,5 mètre ne peut être respecté et après épuisement des mesures d’organisation et des équipements de protection collective, le port de masques buccaux peut être nécessaire comme mesure complémentaire, en association avec d’autres mesures de prévention et dans le respect de la hiérarchie de la prévention. De plus, pour être efficaces, ces masques doivent être portés et enlevés correctement. Les masques buccaux forment une barrière physique contre les éclaboussures ou les grosses gouttelettes. Ils captent les particules ou les fluides corporels émis par le porteur. Ils ont ainsi un rôle à jouer dans la prévention des expositions. Ces types de masques ne sont pas des équipements de protection individuelle. Ils ne protègent pas le porteur contre l’inhalation de petites particules ou de gouttelettes de virus. Ils ne s’adaptent généralement pas parfaitement au visage et le matériau ne filtre pas les petites particules. " Pour Kris De Meester, expert auprès de la FEB (Fédération des entreprises belges), l’exemple français n’est pas à suivre. Anticiper, prévenir et appliquer les mesures de distanciations sociales est suffisant.

