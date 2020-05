Coronavirus en Flandre : le nombre de chômeurs en forte hausse

La Flandre comptait fin avril 201.757 demandeurs d’emploi, soit près de 12% de plus qu’en avril 2019, a annoncé mardi le VDAB. Ce nombre ne tient pas compte des chômeurs temporaires.

Par rapport à avril 2019, le nombre de demandeurs d’emploi est en hausse de plus de 21.000 unités. C’est la deuxième hausse du chômage en Flandre, après mars (+1,3%), et elle s’explique sans ambages par la crise du coronavirus et les mesures strictes de confinement que l’épidémie a entraînées.

Le taux de demande d’emploi atteignait fin avril 6,54%, contre 5,8% il y a un an.

►►► À lire aussi : Le chômage repart à la hausse à Bruxelles après cinq ans et demi de baisse

La hausse du chômage s’est produite dans toutes les provinces du nord du pays et dans toutes les catégories d’âge. En Flandre occidentale, le bond atteint même près de 20%.