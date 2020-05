Coronavirus en Flandre : Hilde Crevits espère que les mesures sanitaires intégreront la culture d’entreprise

La ministre flamande de l’Emploi et de l’Economie Hilde Crevits (CD&V) s’est rendue lundi matin dans les locaux courtraisiens de l’entreprise cotée en Bourse Barco, de manière à observer sur le terrain un exemple d’adaptation du travail dans le cadre du déconfinement progressif. Les mesures à mettre en place, pour préserver une distance suffisante entre travailleurs (minimum 1,5m) et limiter les risques de contamination (lavage des mains, etc.), devraient rester valables pour "plusieurs mois", et il serait même bon d’en maintenir certaines à long terme, a commenté la ministre.

►►► À lire aussi : Coronavirus : les syndicats dénoncent les abus de certains patrons

Chez Barco, les cadres et employés, qui étaient restés chez eux ces dernières semaines, reviennent au compte-gouttes sur leur lieu de travail lundi matin.

Tous ne viendront que quelques jours par semaine au bureau, travaillant le reste du temps de chez eux pour ne pas remplir le bâtiment.

Quant à l’environnement de travail, il a été adapté, avec des marquages et directions à suivre, des parois en plexiglas, l’obligation de porter un masque durant les déplacements, etc.

"Je ne trouverais pas cela mauvais qu’une série de bonnes choses qui ressortent de cette nouvelle structure de travail soient intégrées à la culture d’entreprise", a indiqué la ministre flamande Hilde Crevits. "Je l’espère, car nous ne savons pas ce qui nous arrivera dans le futur".