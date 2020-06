Coronavirus en Belgique : une partie des projets d’extension de la SNCB est retardée

Une série de projets de la SNCB connaissent des retards en raison de la crise du coronavirus, indique mercredi la SNCB. Cette année, il y aura 66 nouvelles voitures M7 de moins livrées par rapport aux prévisions.

La SNCB maintient son objectif d’augmenter son offre de trains de 4,7% durant la période allant décembre 2020 à 2023. Cette extension se fera en phases en tenant compte de l’infrastructure disponible, du matériel de train et du personnel.

La crise du coronavirus a eu un impact limité sur les projets, selon la société. La plupart des interventions sont réalisées conformément au plan. Ainsi, 17 correspondances auront des arrêts supplémentaires à la fin de cette année et 27 trains supplémentaires tardifs et précoces, 20 en semaine et 7 le samedi. "Il s’agit notamment de trains se rendant de et vers Anvers, Liège, Gand, Namur et Malines", explique le porte-parole de la SNCB Dimitri Temmerman. Des détails suivront après l’été. Il n’y aura pas de gares supprimées dans le nouveau plan de transport.

Un calendrier modifié

Pour certains projets, NMBS doit changer son calendrier. Pour cinq projets, cela sera trop court cette année. Les travaux d’électrification entre Hamont et Mol ont été retardés, de sorte que l’extension du train P Bruxelles-Mol à Neerpelt sera reportée au milieu de l’année prochaine.

Les quatre autres projets retardés auront un nouveau calendrier en septembre : un deuxième train IC par heure entre Courtrai, Audenarde, Zottegem, Denderleeuw et Bruxelles, un deuxième train S par heure entre Saint-Nicolas et Anvers, un train S3 Zottegem-Schaerbeek le week-end, et une augmentation de fréquence le week-end pour un train toutes les heures entre Liège, Gouvy et Luxembourg.