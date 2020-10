Coronavirus en Belgique : une enveloppe spéciale de 500 millions pour les secteurs en difficulté, voici les mesures d’aide

Suite à la rencontre ce dimanche des ministres de l’Économie, des Indépendants et PME et de la Santé avec les représentants des secteurs de l’horeca, des traiteurs, des night-clubs, de la culture et de l’événementiel, une enveloppe spéciale de crise de 500 millions d’euros a été débloquée, et des mesures d’aide ont été élaborées, notamment des droits passerelles et exonérations des cotisations patronales ONSS du 3e trimestre.

Dans un communiqué de presse commun, les ministres Pierre-Yves Dermagne, David Clarinval et Frank Vandenbroucke détaillent ces mesures :