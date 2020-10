Coronavirus en Belgique : "Une contamination sur cinq au travail", vraiment ?

Entre la Fédération des Entreprises de Belgique qui a érigé le lieu de travail en "lieu (peut-être) le plus sûr pour ne pas être contaminé" , et le PTB, qui affirme que les entreprises sont un lieu important de transmission du virus, il est parfois difficile de s’y retrouver. Surtout au vu des derniers chiffres de l’Aviq, en Wallonie, pour qui 84% des clusters sont familiaux, contre moins de 4% sur le lieu de travail .

Un résultat qui viendrait donc plutôt conforter l’idée que la transmission du virus a surtout lieu dans la sphère privée.

"Nous sommes partis du constat que les recherches sur la transmission du virus en Belgique sont insuffisantes. Et qu’affirmer comme le fait la FEB que l’entreprise est le lieu le plus sûr, n’est sans doute pas correct", se défend Sofie Merckx, avant d’ajouter : "au sein de patients pour lesquels la source de contamination est inconnue, il n’y a pas de raison de penser que la proportion des lieux de contamination est différente. Peut-être même que c’est même plus, au sein des entreprises .

Nous savons que nous ne savons pas

C’est peut-être vrai, peut-être pas. La seule certitude que nous avons aujourd’hui, en Belgique, c’est que nous ne savons rien, ou pas grand-chose de la transmission du Covid au sein des entreprises. Et c’est un vrai problème.

Raoul Hedebouw déclarait lui-même ce jeudi à nos confrères de la DH qu’"il faut pouvoir recueillir les chiffres corrects pour pouvoir prendre les bonnes mesures pour étouffer le virus dans l’œuf de la manière la plus efficace et la plus juste possible".

Un système de collecte de données

Le secrétaire général de la FGTB, Thierry Bodson ne dit pas autre chose, lorsqu’il évoque l’une des revendications du syndicat socialiste : "d’avoir en Belgique, comme c’est le cas dans les pays qui nous entoure, un système performant de récolte de données concernant les lieux de contamination, pour vérifier si les contaminations sont en lien avec le travail, ou non. De façon à pouvoir identifier les clusters, assécher les sources de contamination".

Nos voisins qui ont mis en place cette possibilité de vérifier les lieux de contaminations, sont aujourd’hui beaucoup plus en mesure d’anticiper les décisions qui peuvent être prises en matière de protection, ou de réorganisation du travail.

"Où contracte-t-on le coronavirus ? À ce jour, il n’est toujours pas possible, en Belgique, de donner une réponse concluante à cette question pourtant essentielle", commente le PTB ce jeudi. On serait tenté d’y ajouter : n’est-il pas grand temps d’y remédier ?