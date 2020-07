Coronavirus en Belgique: un tiers des PME prévoient encore du chômage temporaire en juillet et août

Un tiers des PME prévoient d'encore avoir recours à du chômage temporaire durant les mois de juillet et août, ressort-il vendredi d'une enquête réalisée à la mi-juin par le prestataire de services RH SD Worx. Ce sont surtout les structures employant entre 20 et 50 travailleurs qui éprouvent le besoin de cette mesure (56%), prolongée jusqu'au 31 août, tandis que les sociétés de moins de 5 salariés y recourront beaucoup moins (29%)

Les PME de 5 à 19 travailleurs seront 42% à faire appel au chômage temporaire et ce taux sera presque similaire du côté des PME de 100 à 249 salariés (40%).

Les pourcentages sont en baisse dans toutes les catégories par rapport au mois de juin, où ils étaient par exemple de 36% pour les plus petites structures et ce 72% pour celles employant de 20 à 49 personnes.

La majorité des PME (57%) prévoit de ne pas recourir à la mesure d'aide en juillet et en août. Une tendance qui se manifeste pour la Flandre, Bruxelles et la Wallonie, même s'il existe des différences régionales. Seuls 8% sont encore dans le doute, soit beaucoup moins qu'en avril, montre cette enquête réalisée mi-juin auprès de 1.011 chefs d'entreprise et responsables du personnel.

13% des entreprises sondées utiliseront le chômage économique pour plus de 50% des jours à prester (dont 6% pour la totalité de ces jours). Environ une sur cinq (22%) prévoit moins de 50% des jours.

D'après SD Worx, cette mesure est la plus efficace pour surmonter la crise à court et à long terme. Elle permet d'éviter les licenciements effectifs et compenser temporairement la pression sur les coûts et la baisse des revenus. Presque toutes les PME (95%) déclarent d'ailleurs qu'elle est "assez" ou "très" efficace à court terme et trois quarts (77%) la considèrent aussi comme efficace à long terme.