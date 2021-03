Coronavirus en Belgique : un nombre "historique" de chômeurs temporaires en 2020

En 2020, le nombre de chômeurs temporaires a atteint un record "historique" de presque 1,4 million de personnes concernées, indique jeudi l'Onem dans son rapport annuel. En moyenne par mois pour l'année 2020, cela correspond à 196.865 unités budgétaires (équivalents temps plein), soit 10 fois plus qu'en 2019 (19.186), précise l'Onem.

Selon l'Onem, ce n'est pas uniquement le nombre le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale car l'ampleur est plus de deux fois supérieure au pic précédent, celui de 1981 (93.271 unités budgétaires) et plus de trois fois supérieure au niveau atteint lors de la crise économique et financière de 2009 (60.196 unités budgétaires).

L'an dernier, tous les pans de l'économie ont été touchés y compris les employés "ce qui n'était pas le cas en 1981 et très peu le cas 2009". En fin d'année 2020, le niveau du chômage temporaire restait plus élevé qu'au plus fort de la crise de 2009.