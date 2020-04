Coronavirus en Belgique : près de 20% des esthéticiennes risquent la faillite ou la fermeture après le 3 mai

Confinement : beaucoup d'indépendants en situation délicate - JT 19h30 - 19/04/2020 Cela fait un mois que nous sommes confinés et une chose est sûre : nous ne sommes pas tous égaux dans cette crise. La situation est très différente que l'on travaille encore ou que l'on ne travaille plus, que l'on soit salarié ou indépendant. Si certains dorment mieux depuis quelques semaines, d'autres en revanche, ne ferment plus l’œil de la nuit, préoccupés par leurs revenus qui ont fondu comme neige au soleil, et qui ne savent pas à l'heure qu'il est s'ils vont pouvoir tenir la tête hors de l'eau.