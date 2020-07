Coronavirus en Belgique : plus de 260.000 reports de paiement ont été accordés aux particuliers et aux entreprises, selon Febelfin

Crédits consommation : un report possible sous conditions ? - JT 19h30 - 07/05/2020 Epinglons à présent une nouvelle mesure d'aide pour soulager le portefeuille des ménages. Après le report des crédits hypothécaires, il sera bientôt possible de reporter les crédits à la consommation.... Ceux de votre voiture ou de gros électroménagers, par exemple. Cela se fera sous conditions bien sûr. Et attention, on parle bien de report, pas d’annulation !