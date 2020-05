Coronavirus en Belgique : Maxi Toys demande une protection contre ses créanciers

La chaîne de jouets Maxi Toys a annoncé avoir déposé une "requête en réorganisation judiciaire" auprès du tribunal d'entreprise de Mons, afin de demander une protection contre ses créanciers en pleine crise du covid-19. "Je suis extrêmement peiné que nous devons prendre une telle décision", a déclaré dans un communiqué le CEO de l'entreprise, Alain Hellebaut, estimant que c'était "avant tout pour sauver les emplois".

"Les magasins sont fermés déjà depuis 7 semaines et les ventes par internet n’ont que très peu compensé les fermetures", ajoute-t-il. L'entreprise estime qu'elle aura perdu 30 millions de chiffres d'affaires entre le 14 mars et le 11 mai, soit une baisse de 93% par rapport à la même période l'an passé.

Maxi Toys compte plus de 200 magasins en Belgique, en France, en Suisse et au Luxembourg. L'entreprise a toutefois assuré aux clients que cela ne changerait rien pour eux. Tous les magasins Maxi Toys rouvriront le 11 mai prochain, et d'ici là la boutique en ligne fonctionne. "Nous servirons nos clients de manière sûre, dans le respect de la sécurité et de l'hygiène des collaborateurs de nos magasins et de nos clients", assure le CEO.