Coronavirus en Belgique: les terminaux du port de Zeebrugge sont pleins

Plusieurs terminaux du port de Zeebrugge ont connu des problèmes la semaine dernière car les espaces de stockage étaient pleins. Le phénomène est dû à une distribution vers les clients finaux qui faisait défaut. Dans l'intervalle, le port a élaboré un plan pour mettre à disposition davantage d'espace de stockage.

Chaque terminal assure tout d'abord une utilisation maximale de son propre espace. Si cela s'avère insuffisant, le port apporte des solutions. Grâce à un accord écrit entre l'autorité portuaire et le client, les remorques peuvent être stockées gratuitement à différents endroits dans le port et aux alentours. Des sites sont ainsi disponibles dans le port intérieur pour le stockage de nouveaux véhicules.

"Il est important que nous, en tant qu'autorité portuaire, puissions également offrir des solutions créatives à tous nos utilisateurs de ports en ces temps difficiles. La coopération est extrêmement importante, car nous travaillons tous dans le même but : faire en sorte que les opérations dans le port se déroulent le plus harmonieusement possible, même dans ces circonstances particulières", explique Rik Goetinck, patron par intérim de la Maatschappij Brugse Zeehaven, l'entreprise qui exploite le port.