Coronavirus en Belgique : les taux hypotécaires remontent, conséquence de la crise ?

Les taux hypothécaires, qui étaient historiquement bas ces derniers temps, repartent à la hausse : +0,2 % en moyenne, pour s'afficher autour de 1,5%. Si cette augmentation doit être nuancée, en faisant la différence entre les taux affichés et les taux réels, et en prenant compte des différents profils de prêteurs et d'emprunteurs, la situation interpelle, en pleine crise du covid-19. Les banques seraient-elles devenues frileuses ? Selon Adrian Devos, administrateur de Buyerside, une société spécialisée dans les conseils immobiliers, c'est bien une mesure de prudence. "Je pense que cette hausse est due à l'inconnue dans laquelle eux se trouvent", précise-t-il.

Et pour cause : si la crise est sanitaire avant d'être financière, elle risque fort d'avoir un impact sur l'économie et pourrait créer des défauts de paiement, selon Adrian Devos : "Les banques se disent qu'elles ont peut-être intérêt à se prémunir". Selon l'Echo, ING reconnaît avoir augmenté ses taux pour se constituer un tel matelas.

Mais certains pointent une autre réalité : l'augmentation de l'OLO à 10 ans, le "taux sans risques" des banques, une compensation qu'elles obtiendront auprès de l'Etat si elles veulent être absolument sûres de récupérer leur capital déposé à la fin du crédit. Ce taux de base était très bas jusqu'en mars, -0,22% le 12 mars, selon le site guide-épargne.be. Un mois plus tard, le 17 avril, il s'élevait à +0,09%, une augmentation de 0,31% ! Or, les taux hypothécaires devraient suivre l'évolution de ce taux.

Avec cette augmentation, un taux contracté à 1,4% avant le confinement pourrait s'élever actuellement à 1,6 ou 1,7%. Concrètement ? "Pour un emprunt de 200.000 euros sur 15 ans, c'est l'équivalent de 300 ou 400 euros par an d'intérêts de crédit", résume Adrian Devos. Pas de quoi être rassuré, même si pour l'instant, peu de nouvelles demandes de crédits hypothécaires ont été formulées. Elles devraient reprendre dès qu'il sera possible d'à nouveau visiter un bien.