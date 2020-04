Coronavirus en Belgique : les prix de l'immobilier vont baisser

Le marché immobilier, également touché par le crise du coronavirus, verra le nombre de transactions baisser et accusera dès lors une baisse des prix de 2% en 2020, prédit la division d'analyse économique et financière d'ING Belgique.

Si les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus entraînent une forte baisse du nombre de transactions à court terme, l'intérêt a également substantiellement baissé. Le nombre de visites sur les sites de recherche de biens immobiliers par les Belges a diminué de moitié, révèle la banque.

2% en moyenne pour cette année, mais attention, la baisse pourrait être plus forte si la crise économique se prolonge, s’aggrave et génère un chômage massif. Pourquoi ? Parce que ce chômage massif pourrait avoir un impact négatif sur le revenu des ménages.

C’est un élément clé pour Julien Manceaux, économiste chez ING. "À plus long terme, donc une fois que la crise aura amené un ralentissement de la croissance des revenus des ménages, comme cette croissance des revenus est un des seuls moteurs de croissance des prix pour le moment puisqu’il n’y a plus vraiment de baisse de taux d’intérêt prévue et les conditions de financement sont plutôt en train de se resserrer légèrement, ça pourrait amener des baisses de prix pour la fin de l’année et probablement l’année prochaine, puisque les revenus vont être contraints".

Pression donc sur le revenu des ménages

"On est quand même ici sur une récession assez profonde. On s’attend à ce que la reprise soit rapide, mais on ne s’attend quand même pas à ce que le niveau de revenu national du quatrième trimestre 2019 soit récupéré avant 2022. Il va donc quand même falloir un certain temps pour que l’économie se remette, et donc la croissance des salaires et des revenus disponibles pendant les deux ou trois années qui viennent va être très fortement contrainte par ce choc de récession qu’on a eu maintenant, simplement parce qu’il y a quand même des entreprises qui vont tomber en faillite et il y a donc probablement un chômage qui va augmenter", précise Julien Manceaux .

Julien Manceaux rappelle que selon la Banque Nationale de Belgique, les prix des logements chez nous seraient tout de même surévalués d’environ 6,5%. Il y a donc encore un peu de marge.

Effondrement du marché immobilier ?

Il n'en est pas question pour le moment, notamment grâce au système du chômage temporaire qui permet de préserver plus ou moins les revenus des ménages, et grâce aussi aux banques, qui autorisent les ménages touchés par la crise sanitaire à reporter de plusieurs mois le paiement de leurs emprunts hypothécaires.

Chute de la fréquentation des sites d’annonces immobilières

Chez Immoweb, dont le patron est Valentin Cogels, on est passé de 500 000 à environ 350 000 visites par jour. "Les gens qui vont moins sur Immoweb aujourd’hui sont des gens qui n’avaient pas forcément un projet dans l’immédiat. On a fait une enquête sur nos utilisateurs, et ceux qui ont un projet dans l’immédiat, eux n’ont pas diminué leur consommation d’Immoweb en tant que média".

Il faut dire aussi que le nombre d’offres immobilières a chuté, et c’est logique puisque les visites de biens sont tout simplement interdites. Mais ça ne signifie pas que rien ne se passe.

Pour Valentin Cogels, "il reste quand même des biens qui rentrent : soit des biens qui étaient en stock et qui n’avaient pas encore été mis, soit des biens neufs pour lesquels le travail est plutôt en bureau, ce sont des ventes qui sont parfois sur plan. Il y a donc quand même des biens qui reviennent sur le site, mais on a une baisse de nombre d’annonces. On est descendu plus ou moins au tiers du volume habituel d’annonces qu’on avait. C’est aussi en train d’un peu remonter, mais on ne sait pas très bien pourquoi, parce qu’on ne voit pas de changements dans la législation".

Un jardin

Quoi qu’il en soit, la recherche d’un nouveau logement sera pour plus tard pour beaucoup de Belges. Il y a fort à parier que les recherches incluront aussi un jardin, parce qu’en période de confinement, quand on est dans un appartement, le jardin, ça fait rêver.

Depuis le 13 mars, plus aucune nouvelle procédure de vente ne peut être organisée. En revanche, les procédures de vente en cours peuvent être menées à leur terme.