Coronavirus en Belgique : les banques resteront accessibles sur rendez-vous au déconfinement

Les agences bancaires restent ouvertes sur rendez-vous uniquement pendant la sortie du confinement, rappelle mardi Febelfin, la fédération du secteur financier.

La banque à distance reste la norme, selon Febelfin. Mais les banques peuvent recevoir leurs clients sur rendez-vous "pour les opérations nécessaires et critiques (par exemple un virement qui dépasse la limite de la banque digitale) et ce, les jours ouvrables entre 9 heures et 12 heures, pour la plupart des établissements".

Le travail sur rendez-vous sera vraisemblablement prolongé jusqu’à l’été, explique Febelfin. En semaine et durant le week-end, les banques sont toutefois disponibles pour s’entretenir par téléphone ou chat avec leurs clients. La banque digitale (banque mobile et en ligne) et les paiements digitaux restent aussi parfaitement possibles, à tout moment de la journée.

Les retraits d’argent aux distributeurs sont toujours possibles mais Febelfin recommande de recourir aux paiements digitaux pour raisons d’hygiène en cette période de pandémie.