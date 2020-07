Coronavirus en Belgique: le secteur des mariages à l'arrêt pour toute une année

Le Conseil National de Sécurité (CNS) a réduit le nombre de personnes pouvant participer à un rassemblement privé à dix, lundi. Les personnes devant être un foyer, plus sa bulle de cinq personnes. Les mariages, et autres grandes fêtes familiales, ont déjà été annulés depuis mars, et souvent été reportés à 2021. Le secteur des organisateurs de mariages ne reçoit aucune rentrée financière pour une année entière, selon Cynthia De Clercq, de la Fédération des Prestataires de Mariage en Belgique (HL).

"La saison des mariages va de mai à octobre", note Cynthia De Clercq, "nous avons donc aucune rentrée financière cette année, jusqu'à mai l'année prochaine." Les rassemblements privés de grande taille, comme les mariages, ont en effet été interdits jusqu'au premier juillet, où 50 personnes ont été autorisées. Mais dans l'incertitude du confinement et de sa durée, 90% des couples avaient décidé d'annuler ou de reporter leur fête de mariage à l'année prochaine. Les rares personnes qui avaient reporté leur mariage à août ou septembre vont aussi reporter ou annuler, estime Mme De Clercq. "Une fête de mariage à 10 c'est juste impossible".

Le secteur des prestataires de mariages, qui va des propriétaires de salles de banquets aux services de catering, en passant par les fleuristes et les agences de planning, est en crise. "Nous allons droit dans la faillite", observe Cynthia De Clercq, qui ne s'attendait pas à la réduction du contact à une bulle de 5 personnes par foyer. HL s'attend à des aides du gouvernement, pour toute la "pyramide des prestataires de services qui est impactée".