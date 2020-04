Coronavirus en Belgique : la publicité a du mal à exister en cette période d'incertitudes

Vous l’avez peut-être remarqué vous-même aussi, ces dernières semaines la publicité s’est faite beaucoup, beaucoup plus discrète dans les médias, et c’est bien sûr une des conséquences de la crise sanitaire.

À quoi bon faire de la pub pour des voyages de rêve à l’autre bout du monde ou pour une marque de voiture alors que notre économie est en plein confinement ? Logique, me direz-vous, mais ce n’est pas la seule explication à l’évaporation de la publicité. Il y a aussi souvent un réflexe purement financier, analyse Bruno Liesse, le patron de Polaris. "Pour certains, c’était lié à un réflexe pavlovien destiné à sauver les indicateurs financiers, il faut bien le dire. La première réaction des annonceurs, et donc des marques, c’est d’essayer de sauver du budget pour pouvoir maintenir de bons résultats financiers, et on coupe dans la publicité assez facilement dans un premier temps, ce qui n’est donc pas une réaction stratégique, mais une réaction strictement financière".

Et il y a aussi les marques, les annonceurs minoritaires, ceux qui n’ont pas renoncé à la pub parce que leurs produits se vendent tout simplement toujours, dans le secteur alimentaire en particulier, mais avec des messages publicitaires adaptés aux circonstances.

Pour les marques qui continuent de communiquer, il faut quand même être très prudent

Il faut trouver le ton juste, être en résonance avec la situation actuelle pour éviter par exemple de se faire incendier sur les réseaux sociaux. Pour bien comprendre ce qu’il faut faire, petit exemple concret.

Bruno Liesse explique "si une marque automobile met en avant un monospace évoquant un départ d’une famille en vacances, ça ne va pas. Donc, il peut y avoir des tons décalés qui font appel à la socialité alors que toutes les instances politiques et non politiques appellent justement à la discipline du côté des gens. Donc, Brico, par exemple, ne va pas faire une publicité avec un barbecue où on voit 15 personnes autour, mais peut-être simplement une famille du coup. C’est un petit détail, mais ce détail créatif, comme on pourrait l’appeler, permet de nouveau de légitimer la publicité en montrant le bon message".

Bruno Liesse constate aussi qu’après le coup de frein brutal sur la pub au début de la crise sanitaire, il y a un rebond modeste de la pub, mais rebond tout de même, avec aussi, il faut le dire, une inquiétude : la récession économique dans laquelle nous sommes en train de plonger ne va-t-elle pas casser rapidement ce rebond de la pub ?

Pour le patron de Polaris, "c’est-à-dire qu’à partir du moment où le pouvoir d’achat du Belge diminue, il est clair qu’on va se retrouver avec le même problème que le confinement, qui était le manque de retour sur investissement. Donc, si j’investis un million dans la publicité, est-ce que j’ai bien un retour de deux millions au niveau de mon chiffre d’affaires ? Ça veut dire qu’il faudra sans doute faire plus d’efforts au niveau des promotions, ça veut dire que les produits de seconde et troisième nécessités auront plus de difficulté à se vendre".

Cela signifie aussi que le retour à une publicité " normale " n’est pas pour tout de suite. Mais il est vrai que le retour à une situation " normale " tout court n’est pas pour tout de suite non plus.