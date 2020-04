Coronavirus en Belgique : la consommation d'électricité diminue encore

La consommation d’électricité plonge à un niveau historiquement bas pour cette période de l’année en raison de la pandémie de Covid-19, ressort-il vendredi des chiffres d’Elia, le gestionnaire du réseau d’électricité belge à haute tension.

La consommation moyenne d’électricité au cours des dernières semaines est 16% plus faible que celle de la première semaine de mars. Le beau temps des derniers jours a même provoqué une baisse supplémentaire d’1,5%. De nombreuses entreprises et commerces ont dû fermer leurs portes à cause des mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus. Ils consomment donc moins d’électricité.

Les prix sur le marché à court terme sont également historiquement bas, avec 24 euros par mégawatt-heure. Une consommation réduite est synonyme de faible demande, alors que l’offre reste élevée grâce aux énergies renouvelables et à la capacité nucléaire.