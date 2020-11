Coronavirus en Belgique : l'interpellante santé financière du secteur associatif

Santé, sport, culture, environnement… La moitié du secteur qui voit sa réalité économique se dégrader, c’est 30% de plus qu’il y a deux ans. Et c’est significatif. Comment expliquer cette évolution négative alors que le secteur est en grande partie financé par de l’argent public ?

Financement public : stable et crucial

En Belgique 70% des associations font appel à de l’agent public, qui est alors leur principale source de financement (pour 60% en moyenne). Une source stable, et effectivement cruciale. Mais cela laisse une part non négligeable de revenus autres que des fonds publics. Cotisations de membres, dons, sponsoring, recettes commerciales… Et ce sont justement ces sources-là de financement, en particulier les recettes commerciales et les cotisations de membres qui ont le plus diminué sur l’année écoulée.

Un signal d’alerte

"Les recettes commerciales ont diminué de 65% et les cotisations des membres, de près de 40%", selon Sophie Van Malleghem, coordinatrice de projets à la Fondation Roi Baudouin : "Tous ces postes ont été affectés par le Corona. Hormis les dons en provenance de fondations d’utilité publique, toutes ces sources de financement alternatifs sont touchées par la crise du Covid. Donc la situation est critique, voire vitale pour certaines organisations. Et pourtant la majorité d’entre elles se montrent résilientes et essaient de trouver des solutions. Mais il y a bien un signal d’alerte".

Structure des revenus bouleversée

Comment concrètement la structure des revenus d’une asbl se voit-elle modifiée par l’apparition d’une crise sanitaire ? Un exemple, avec l’asbl Alzheimer Belgique, qui accompagne et essaie d’améliorer le bien-être des familles avec une personne atteinte de la maladie, mais accompagne aussi les professionnels confrontés à Alzheimer. Or, "les formations ont été annulées, tout comme l’accompagnement à domicile pendant la première période de confinement, qui a été rendu impossible, ce qui a fortement diminué nos rentrées financières", explique Marie Bourcy, directrice d’Alzheimer Belgique.

31% des associations estiment d’ailleurs dans le Baromètre de la Fondation Roi Baudouin que la crise a et va augmenter leurs demandes de subsides. Parce qu’avec des bénéficiaires parfois en augmentation, et des missions souvent essentielles socialement, les besoins sont là. D’autant que la réalité de terrain a bien souvent été modifiée par la crise sanitaire.

"Maintenir le lien avec les familles"

Pour revenir à notre exemple de l’asbl Alzheimer Belgique, toutes les activités en lien direct avec les familles ont dû être suspendues. Or, un soutien public supplémentaire s’est avéré nécessaire et un nouvel appel aux dons a été lancé pour compenser les pertes. Avec quel résultat ? Aucun jour de chômage pour le personnel, et une activité maintenue et surtout adaptée. "Nous avons dû trouver des moyens de maintenir le lien avec les familles", souligne Marie Bourcy, "notamment diffusant des recommandations concrètes pour vivre le confinement et la distanciation avec une personne désorientée".

"Mais aussi des groupes de soutien virtuels et l’animation de séances d’art-thérapie à distance. Nous avons en fait dû proposer des activités pour égayer ce quotidien pesant et difficile, tant pour les personnes désorientées qui ont vécu une période angoissante, que pour les aidants, qui se sont retrouvés très isolés - soit à domicile, soit inquiets de savoir leur proche en maison de repos".

Diversification des rentrées

Près de la moitié des structures du secteur associatif ont développé de nouvelles activités ces derniers mois. Si 90% ne connaissent pas encore de problèmes financiers, pour faire face à leurs obligations de paiement, elles sont nombreuses à devoir recourir à leurs réserves financières. Pour autant qu’elles en aient.

Et désormais, la pérennisation voire la survie de nombreux acteurs s’envisage dans la diversification des revenus. A la fois plus de subsides en provenance de différents niveaux de pouvoir : local, provincial, régional, européen. Mais aussi plus de dons et plus revenus commerciaux.