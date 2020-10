Coronavirus en Belgique : ExxonMobil supprime 320 emplois en Belgique

Nous vous l’annoncions ce mardi, la compagnie pétrolière américaine ExxonMobil prévoit de supprimer 1600 postes d’ici fin 2021 en Europe. La Belgique risque d’être durement touchée puisque 320 de ces postes seront supprimés dans le pays.

Selon les journaux De Standaard, Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen, plus de 60 emplois sont menacés dans les différents sites en province d’Anvers et 260 autres le sont au siège social à Machelen.

"L’objectif est d’éviter autant que possible les licenciements secs, par exemple par le biais de départs à la pension et des départs naturels, mais ils ne sont pas exclus dans le cadre de ce plan", explique ExxonMobil. L’entreprise évoque la crise économique – causée par la pandémie de coronavirus – qui frappe durement le secteur pétrochimique.

"Les possibilités de redéploiement en interne seront limitées compte tenu de l’ampleur de la restructuration proposée", ajoute-t-elle. "Sur les sites de production de la province d’Anvers (une raffinerie et deux usines chimiques) ainsi qu’au Centre technologique européen de Machelen, l’impact potentiel sur le nombre de postes sera moindre qu’au siège social."

Plus de vingt emplois sont menacés dans chacune de trois usines anversoises (dans le port, à Zwijndrecht et à Meerhout). Le siège social de Machelen, près de Bruxelles, est le plus touché avec 260 postes de travail qui risquent de disparaître, écrivent les journaux flamands mercredi.

L’entreprise emploie directement environ 2400 personnes en Belgique. Le processus d’information et de consultation avec les comités d’entreprise a débuté.