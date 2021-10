Coronavirus en Belgique : dans les restaurants d’entreprise, la reprise se fait petit à petit, mais différemment

La pandémie de coronavirus et les mesures sanitaires ont eu un important impact négatif sur les cantines d’entreprises et les sociétés qui les fournissent. Elles ont été désertées pendant de longs mois, à la faveur du télétravail. Depuis qu’il n’est plus obligatoire, l’activité reprend peu à peu, mais pas de la même façon. ►►► Le télétravail laissera (encore plus) de bureaux vides à Bruxelles : "Ça pourrait poser problème"

Chez Ethias, par exemple, la cantine a été complètement repensée : "Il y a différentes choses qui ont changé : c'est plus cosy, plus moderne. Il y a moins de places, pour tenir compte des mesures sanitaires mais aussi d'une fréquentation qui a baissé, liée au télétravail. Le restaurant est ouvert aux collaborateurs, mais également à leur famille et aux retraités d'Ethias", explique Julien Balistreri, directeur du catering chez Ethias.

Les prestataires de services de restauration en entreprises ont souffert de la crise du Covid. Ainsi Sodexo Belgique a dû licencier des centaines de personnes.

Chez Compass, l'un des fournisseurs de restaurants d'entreprise en Belgique, il a fallu s'adapter. Car la reprise ne se fait pas "comme dans le monde d'avant". Le télétravail s'est imposé au moins quelques jours par semaine, et les cantines ne sont plus remplies comme avant. "Nous avons perdu quelques clients, mais pas beaucoup. Et des clients reviennent, en demandant d'autres alternatives, plus flexibles, des livraisons de repas par exemple, explique Bart Matthijs, directeur de Compass. On travaille avec des cuisines de production centrales, donc on a dû chercher d'autres personnes, avec de nouvelles compétences". Compass fonctionne actuellement avec 60% de son chiffre d'affaires d'avant le Covid.