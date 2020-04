Coronavirus en Belgique: Baisse "vertigineuse" des ventes d'essence, qui se font presque à perte

La baisse de volume des ventes d'essence (95 et 98) est "vertigineuse" après un mois de confinement pour contrer la propagation du coronavirus et avoisine les 80 à 85%, indique lundi la Brafco, la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants. Le diesel n'est pas épargné, même s'il est moins touché, avec un recul de 25 à 30% des ventes. Avec la baisse du prix des carburants depuis quelques semaines, les ventes se font presque à perte actuellement, alerte l'organisation.

La restriction des déplacements et le télétravail largement adopté depuis le début du confinement ont donc eu un effet très visible (et logique) sur la consommation de carburant. "L'essence est davantage touchée car elle est essentiellement utilisée par le citoyen, qui ne roule plus que très peu", explique Olivier Neyrinck, porte-parole de la Brafco. Le recul est par contre nettement moins important pour le diesel grâce au secteur du transport qui est resté actif depuis le début du confinement.

Dans l'ensemble, la situation est toutefois "dramatique", à entendre le porte-parole de la Brafco. Le stock pour les stations-service est "énorme" et ce carburant a été acheté début mars, à une période où les produits pétroliers coûtaient bien plus chers. Depuis lors, le prix maximal fixé par le SPF Economie a fortement baissé et le prix proposé dans les stations-service est parfois même passé sous la barre de l'euro le litre. Un prix qui résulte des fluctuations des cotations des produits pétroliers et/ou des biocomposants inhérents à leur composition sur les marchés internationaux.

"On vend quasi à perte actuellement", s'inquiète Olivier Neyrinck, qui espère pouvoir compenser ce phénomène sur l'ensemble de l'année.

Les marchés du pétrole ont en effet plongé ces dernières semaines à leur plus bas niveau depuis près de vingt ans, alors que les blocages et les restrictions de voyages dans le monde entier se répercutent de plein fouet sur la demande.

La crise a été aggravée après que l'Arabie Saoudite, membre de l'Opep, a lancé une guerre des prix avec la Russie, qui n'est pas membre de cette organisation. Les deux pays ont mis un terme à leur différend au début du mois en acceptant, avec d'autres pays, de réduire leur production de près de 10 millions de barils par jour pour stimuler les marchés touchés par le virus. "Une demi bonne nouvelle", commente le représentant de la Brafco, selon qui il eut fallu s'accorder sur une réduction de 20 millions de barils par jour.