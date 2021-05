Coronavirus : Easyfairs confiante pour la reprise des foires et salons

La multinationale belge spécialisée dans l'organisation de foires et salons Easyfairs s'est dite soulagée, mercredi, que les congrès, foires et grands événements puissent reprendre à partir du 30 juillet, tel qu'annoncé la veille par le Comité de concertation. La société se montre confiante pour la reprise et la mise en place de mesures de précaution sanitaire.

Les foires et salons pourront reprendre à partir du 30 juillet, moyennant le respect d'un protocole sanitaire strict, dont les modalités seront définies au cours des prochains jours. Dans cette perspective, Easyfairs a déjà conclu un partenariat avec la société SGS, qui propose des services dans les domaines du contrôle et de la sécurité sanitaire.

Easyfairs se montre confiante pour la reprise des activités et table sur un retour à la normale à partir de l'automne. Plusieurs foires ou salons sont déjà prévus dans ses centres d'exposition (Flanders Expo, Antwerp Expo, Nekkerhal Malines et Namur Expo). Fin mai, Flanders Expo et Antwerp Expo accueilleront par ailleurs les examens des étudiants de l'UGent, de la haute école de Gand et de l'Université d'Anvers.