Coronavirus : diminution de 99% du nombre de passagers à Brussels Airport, mais hausse de 61% du full cargo

Le trafic de passagers à Brussels Airport a diminué de 99% en mai à la suite de la crise du coronavirus, indique jeudi l'aéroport, qui note par contre une hausse de 6% du full cargo traité à Zaventem. Le mois dernier, seuls 22.113 passagers ont transité par Brussels Airport, pour des déplacements essentiels et des rapatriements. Il n'y a eu qu'une centaine de vols par semaine, opérés par une douzaine de compagnies aériennes, pour un total de 463 sur l'ensemble du mois. Le taux d'occupation moyen des vols était de 48 passagers par vol.

Relance après le 15 juin

Du côté du fret, l'aéroport note une diminution de 8,9% des volumes traités, en raison de la disparition des vols passagers sur lesquels du cargo était également transporté. La baisse y est d'ailleurs de 93,2%. Le full cargo a cependant connu une forte hausse de 61,5%, grâce à des avions full cargo mais aussi par des avions passagers convertis pour le transport de fret. Le nombre total de mouvements de vols a diminué de 86,4% en mai dernier par rapport à mai 2019 pour atteindre les 2.855 (contre 21.055 en mai 2019). Le nombre de vols de passagers a diminué de 97,5%.

Brussels Airport met actuellement tout en œuvre pour assurer en toute sérénité la relance des activités passagers prévue pour le 15 juin et pour offrir un large choix de destinations cet été. De 36 destinations, on passera progressivement à 130 en juillet.

Malgré la faillite de Swissport, toutes les opérations de handling seront assurées grâce à la collaboration des compagnies aériennes qui ont la licence pour effectuer l'enregistrement, l'embarquement, le traitement des bagages et le push-back des avions et d'Aviapartner, assure l'aéroport, qui travaille à trouver au plus vite des solutions.