Coronavirus : des voitures à l'arrêt en Belgique et une hausse du nombre de problèmes de batterie

L'organisation de mobilité VAB remarque, depuis la mise en place des mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus, une forte hausse des problèmes de batterie automobile, lesquels résultent d'une plus longue immobilité des véhicules, des distances plus courtes parcourues et des nuits froides. Les Belges qui ont des problèmes de batterie ou qui souhaitent éviter les pannes sont invités à faire tourner leur moteur au ralenti pendant environ 15 minutes à environ 1.500 tours/min.

Faire tourner son moteur à l'arrêt propose le VAB

En principe, il est conseillé, en cas de problèmes de batterie, de rouler à peu près 30 km à vitesse constante afin de la recharger. Mais en raison de la crise sanitaire, ce n'est pas vraiment possible, la police ne considérant pas cela comme un déplacement essentiel. Le VAB propose donc de faire tourner son moteur à l'arrêt.

Une immobilisation prolongée n'est pas idéale pour une voiture. Le VAB conseille d'augmenter la pression des pneus de 0,5 bar afin d'éviter qu'ils ne se dégonflent en cas d'immobilisation de longue durée. Un petit passage chez le garagiste lorsque les mesures de confinement seront levées pourrait s'avérer judicieux également.