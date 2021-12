Coronavirus : des Thalys circuleront de nouveau de la Belgique vers Disneyland Paris et Charles de Gaulle à partir du 18 mars

Thalys reprendra ses liaisons au départ d’Anvers et de Bruxelles vers Disneyland Paris (Marne-la-Vallée) et l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle les vendredi, samedi et dimanche à partir du 18 mars 2022, annonce l’entreprise ferroviaire mercredi, jour de lancement de la vente des billets.

La gare de Marne-la-Vallée est située à l’entrée des deux parcs Disney : Disneyland et Walt Disney Studios. Depuis Anvers, il faut moins de 2,5 heures pour atteindre l’entrée des parcs et depuis Bruxelles 1 heure et 31 minutes.

Dès la mi-mars, le Thalys desservira également à nouveau l’aéroport international de Roissy-Charles de Gaulle (Paris), en 2 heures à partir d’Anvers et en moins d’1 heure et 15 minutes au départ de la capitale.

Les billets sont vendus en ligne sur thalys.com, via l’application Thalys, les autres canaux de vente habituels et les agences de voyages.