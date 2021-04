Coronavirus : des organisations demandent la levée des brevets sur les vaccins

Plusieurs organisations de la société civile et du secteur de la santé se réuniront mercredi à 12h devant la Commission européenne pour réclamer la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid des sociétés pharmaceutiques.

La pandémie de coronavirus, qui avait à la date du 1er avril 2021 déjà coûté la vie à 860.892 Européens, exerce une pression importante sur les systèmes et le personnel de santé. "Les brevets constituent un obstacle à l'accélération de la production et la distribution mondiale de vaccins et cet obstacle doit être levé", affirme Julie Steendam, coordinatrice de No Profit on Pandemic. L'initiative citoyenne souligne avoir récolté près de 150.000 signatures en faveur de sa demande.

Plusieurs organisations appellent ainsi à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid et au partage des technologies et connaissances médicales, jusqu'à présent refusés par la Commission européenne.

Plus de 300 organisations se mobiliseront mercredi à plusieurs endroits en Europe, à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé. L'interpellation de la Commission européenne est notamment soutenue par la Fédération des maisons médicales (FMM), l'ACV Puls, le Setca-BBTK, Médecine pour le Peuple ou encore Viva Salud.