Coronavirus : des milliers d'emplois menacés chez Scania

Le constructeur suédois de camions et d'autobus Scania envisage de supprimer 5.000 emplois, indique-t-il lundi. La demande de véhicule s'est effondrée à cause de la crise du coronavirus. En Belgique, Scania possède un grand centre de distribution à Opglabbeek.

L'entreprise ne fournit pas de précisions sur les détails de cette restructuration. Elle a entamé des discussions avec les syndicats.

"Bien qu'il ne soit actuellement pas possible de prédire l'ampleur et la durée de l'impact de la crise (...), la demande de produits devrait rester faible pendant un certain temps. C'est pourquoi Scania prévoit de réduire son personnel", indique l'entreprise sur son site internet.

Scania compte environ 50.000 employés dans le monde et possède plusieurs usines en Europe ainsi qu'en Amérique latine.